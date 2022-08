Les càmeres del carrer són la clau per fixar qui va punxar una noia a Sant Julià

Sant Julià de LòriaLa policia està revisant les gravacions de les càmeres que enfocaven cap a la zona on presumptament algú hauria punxat una noia que va acabar anant a l’Hospital, des d’on es va donar coneixement a les forces de seguretat. Les càmeres, segons fonts properes al cas, són l’element més important d’aquesta investigació perquè permeten veure el recorregut que va poder fer la noia sempre que es trobava dins del camp visual i qui estava al seu costat en cada moment.

Un altre aspecte rellevant de la recerca, que també s’ha pogut definir amb les imatges de les càmeres, és quines persones estaven al voltant com a testimonis i a les quals se les pot convocar perquè expliquin si van veure alguna situació sospitosa. Les mostres que se li van prendre a la noia a l’Hospital han estat enviades a un laboratori espanyol perquè determini si hi ha alguna substància que pugui haver estat inoculada. De moment, encara no s’han enviat els resultats.