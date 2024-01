Cas Grifols: Els hi fan un informe difamatori, els arruinen i els hi compren el negoci

Andorra la VellaEl fons d'inversió Gotham City Research, que el dimarts va acusar Grifols de falsedat comptable després de vendre a curt el 0,57% de les seves accions, ha tancat pràcticament la seva posició, segons va informar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Gotham va tancar la posició curta a través del seu fons General Industrial Partners, reduint-la al 0,06%. Així mateix, Ako Capital, un altre fons de cobertura que havia mantingut una posició curta durant més d'un any, també va tancar la seva posició després de les fortes pèrdues causades pel desplom del dimarts.

En els preus mínims del dimarts, Gotham havia acumulat un benefici de 25 milions d'euros en la seva operació de venda a curt. No obstant això, si hagués mantingut les accions fins avui, és probable que aquestes guanys s'haguessin reduït considerablement. Aquest tancament de posicions curtes es produeix enmig de la polèmica generada per les acusacions de Gotham sobre l'empresa catalana de hemoderivats. La situació continuarà sent objecte d'atenció per part dels inversors i analistes del mercat.