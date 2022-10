Cau al carrer i demana 8.000 euros al comú d'Encamp

EncampUna dona va caure a l'encreuament de la Plaça del Consell i el carrer de les Escoles i va patir lesions importants. L'afectada va decidir demandar al comú d'Encamp per no haver tingut cura de l'estat de la vorera. La dona va presentar un testimoni que, tot i que no va veure el moment exacte de la caiguda, l'havia vist a terra. I també l'informe de la metgessa que "va atendre la interessada considera que les lesions sofertes per aquesta són compatibles i derivades d’una caiguda a la via pública". Entenia que l'administració havia reconegut de forma tàcita el mal estat de la via perquè "temps després va procedir a embellir tot el carrer". Demanava una indemnització de 1.081 euros en concepte d'incapacitat temporal i de 6.000 pels danys soferts.

En primera instància, la Justícia va donar la raó a comú perquè es va considerar que "no s’ha acreditat que les lesions que presenta la interessada siguin conseqüència d’una caiguda, ja que l’informe pericial només recull les manifestacions de la recurrent i el testimoni no va presenciar com es van produir els fets i, a més, tampoc va ser presentat en la via administrativa, sinó molts mesos després en seu jurisdiccional. La voravia on es va produir l’accident no és de titularitat pública, sinó que és propietat d’un particular. L’estat de la vorera no justifica la caiguda de la vianant, especialment quan no hi ha constància de cap altre incident en aquell indret. D’altra banda, la remodelació posterior del carrer no va obeir a aquests fets, sinó que va formar part d’una remodelació més àmplia, que va donar lloc a l’exacció de contribucions especials".

S'ha conclòs que no existeix prova del nexe causal entre la caiguda i l’acció o l’omissió del Comú, ja que no s’ha justificat que l’accident fos conseqüència dels desperfectes existents a la voravia, a més que els mateixos eren mínims i visibles. El Tribunal Superior fixa que, encara que la vorera era de titularitat publica (el mateix comú reconeix que després es va arreglar per part de l'administració), "aquest defecte tenia una entitat mínima, era ben visible i podia ser fàcilment evitat per una persona amb una atenció normal a l’estat de la calçada".