Ciberatac als serveis informàtics de Carrefour

Andorra la VellaLa filial financera de Carrefour, Carrefour Servicios Financieros, responsable de la targeta Pass i de més de 2.065 milions d’euros en préstecs i crèdits, ha estat víctima d’un ciberatac als seus sistemes informàtics, que han provocat la sostracció de dades personals dels seus clients. Així ho ha comunicat l'Agència Nacional Andorrana de Ciberseguretat.

La cadena francesa de supermercats ho va informar així en una carta enviada als afectats durant les festes de Nadal, on va detallar que, entre la informació robada, hi ha “dades personals bàsiques, de contacte, número de DNI, entre altres dates.”

Carrefour va insistir que “en cap cas” s’han vist compromeses les posicions o claus d’accés als serveis financers de Carrefour, tot i que no va especificar la quantitat de persones afectades per l’incident ni si la bretxa ha afectat els números de les targetes Pass o altres productes financers.

“Des del moment en què vam tenir coneixement de l’incident, vam posar en marxa les mesures necessàries per aturar-lo immediatament, evitar la seva repetició i resoldre l’incident”, va explicar el grup, i va aprofitar la missiva per recomanar cautela als afectats sobre “comunicacions electròniques, moviments de comptes bancaris i qualsevol activitat atípica que pugui tenir relació amb les teves dades personals. En especial, et recomanem que desconfiïs de trucades, correus electrònics o SMS on l’interlocutor o remitent no estigui clarament identificat, et demanin informació com el teu número de compte, dades de targetes o claus d’accés i a més tinguis una cautela especial amb els enllaços inclosos en aquests missatges.”