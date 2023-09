Un ciberatac esquitxa la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell

Andorra la VellaLa Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell ha estat víctima d'un ciberatac aquest dimecres. Segons ha informat el Departament de Salut de la Generalitat, consultat pel diari Segre i que recull Ràdio Seu, la incursió ha afectat concretament una empresa que gestiona el software de recursos humans d'instal·lacions sanitàries, per la qual cosa s'hi han vist implicats diversos centres hospitalaris d'arreu de Catalunya. Entre ells també hi ha un altre complex de les comarques pirinenques, l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

L’alcalde de la Seu i president del Patronat de l'FSH, Joan Barrera, ha confirmat que el Sant Hospital és entre els centres afectats per l'atac. Tot i això, Barrera ha assegurat que les dades del personal estan assegurades, com també les nòmines, gràcies al fet que es disposa d'una còpia de seguretat "feta recentment". També ha puntualitzat que l'àrea residencial no s'hi ha vist implicada. Actualment el Sant Hospital compta amb més d’un centenar d'empleats

Per això, el batlle urgellenc afirma que la incidència haurà estat "mínima", a diferència d'altres ciberatacs recents contra administracions públiques catalanes com el que va patir el març passat l'Hospital Clínic de Barcelona. En aquell cas, va ser una incursió massiva, amb segrest de dades i peticions de rescat per part dels atacants, que han publicat a internet algunes d'aquestes informacions.

Segons les mateixes informacions, l'Agència Catalana de Ciberseguretat i el CatSalut han informat que l’atac cibernètic ha estat controlat i s’han aïllat els possibles dispositius afectats.