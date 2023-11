Condemnat el policia que va proferir insults racistes contra un company

Andorra la VellaUn agent de policia que estava en un vehicle dins de l'aparcament de l'edifici policial va fer aturar el cotxe al seu company. Es va dirigir a un altre agent que estava en l'aparcament per insultar-lo. Concretament, li va dir "eh Judas de mierda, eres un Judas, moro de mierda, negro, vete a Melilla contusamigos moros, te voy a rajar el cuellocomohanhechotusamigos de Niza, te voy a matar moro cabrón". Mentre deia això es passava el dit per coll en un signe de tallar-li la jugular. El va reptar a què anessin a Espanya on l'anava a "apallissar". La víctima li va dir que aturés els insults i l'agressor va marxar dient que "te vas a enterar". No era el primer cop que l'insultava. Anteriorment, ja li havia dit: "tu padrees un moro de mierda que ha nacido en Melilla".

El policia va ser condemnat com a autor responsable dels delictes major de discriminació per injúria pública d'una persona per raó del seu origen, i menor d'amenaces. La pena va ser de 18 mesos de presó condicional i va haver de pagar un euro a la víctima com a compensació simbòlica.

El condemnat va recórrer contra la sentència. Assegurava que "no l'insultava per raó del seu origen, sinó simplement en el context de fer una broma dins de la relació existent entre tots dos, en la que mútuament es feien bromes i es dirigien paraules malsonants acceptades i tolerades per ambdues parts".

La sentència recull que la relació entre els dos havia estat de fer-se bromes fins que el germà de la víctima va ser nomenat ministre (Jordi Gallardo). Va començar a provocar-lo dient-li "Judas" i "Chaquetero". Es recull en la sentència que l'ànim no podia ser de broma per tal com es van fer els insults i les amenaces. "El to de veu alt i el semblant seriós quan proferia les amenaces no resulten compatibles amb una broma; les paraules van anar acompanyades de gestos com passar-se el dit colze pel coll, reforçant així l'amenaça de tallar-li el coll, i donar-se un cop de puny a l'altra mà, fet que evidencia una agressivitat que també reforça el caràcter intimidatori de les paraules. O la referència a l'apunyalament succeït el dia anterior a Niça, on un terrorista islàmic va matar tres persones".

L'agressor estava obsessionat amb Jordi Gallardo i l'atacava a través del germà fent referència a l'origen del pare que ha nascut a Melilla. La condemna de 18 mesos condicionals ha estat confirmada.