Condemnat per reincidència en conduir drogat i per maltractador

Andorra la VellaUn home va ser condemnat per conduir sota els efectes de les drogues, cocaïna, amfetamina i marihuana. A banda de la sanció econòmica se'l va condemnar a deu mesos de retirada del carnet i un mes d'arrest nocturn, però no s'havia de fer efectiu si no tornava a delinquir durant dos anys.

L'home ha acabat complint la pena, a banda de les noves que li han caigut, perquè va cometre dos delictes 6 i 10 mesos després que li fos concedida la suspensió de l’execució de la pena. Un d'ells va ser per tornar a conduir sota els efectes dels estupefaents i per uns delictes majors de maltractament en l’àmbit domèstic i lesions doloses. El Tribunal entén que la pena de presó condicional que no l’ha dissuadit de tornar a delinquir i per tant l'envia a la presó. L'home va recórrer, però no li ha servit de res.