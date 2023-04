Un condemnat per violació demana que l'enviïn a Portugal a canvi de sortir de presó

Andorra la VellaL'home que va ser condemnat per violar la filla el 2016 ha demanat al Tribunal Superior que li substitueixin la pena de presó, que van rebaixar-li de 16 a 12 anys, per l'expulsió a Portugal, segons ha explicat RTVA. Els fets van tenir lloc el 2016 quan l'individu va separar-se de la parella i compartien la custòdia de la menor. L'agressor va al·legar que no recordava els fets. També va intentar suïcidar-se pel sentiment de culpa.