Un condemnat per violar la filla menor no podrà commutar la resta de la seva pena per una expulsió

Andorra la VellaEl Tribunal Superior denega la petició d'un condemnat per violar la seva filla menor de commutar la resta de la pena per l'expulsió a Portugal, el seu país d'origen, tal com informa RTVA. Els fets es remunten el març del 2016, moment en què ja s'havia divorciat de la parella però amb custòdia compartida de la filla. La justícia va imposar llavor una pena de dotze anys de presó, que després d'aquesta última resolució haurà de complir totalment en territori andorrà.