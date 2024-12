El conductor de l'autocar sinistrat a França era el gerent de l'empresa

Andorra la VellaLa consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha anunciat que la Generalitat obrirà una recerca sobre les empreses vinculades a l’excursió a Andorra que va acabar en un accident a França amb dues víctimes mortals.

El viatge era organitzat per una particular, L. V., i el vehicle el conduïa l’administrador únic de la companyia Chavi Tours, liquidada al setembre després de caure en concurs de creditors. Chavi Tours tenia el bus llogat des de fa quatre anys a l’empresa Hispa Travi, una filial del grup Hispa Bus.

A més, segons informa RTVA, la fiscalia de Marsella ha informat que s'ha obert una investigació judicial per homicidi involuntari. A través d'un comunicat es justifica la decisió adduint a un possible incompliment deliberat d'un deure particular d'assistència o de seguretat.

No tenia actualitzada la ITV

El bus no tenia actualitzada la ITV. Aquest tipus d’autocars han de superar la inspecció tècnica oficial cada sis mesos, per prevenció, i el bus en qüestió no es va sotmetre a aquest examen obligatori quan li corresponia.

La causa judicial oberta a França ha de determinar si existeix una responsabilitat penal per circular sense passar aquesta inspecció tècnica de vehicles, ja que tot apunta al fet que la causa del sinistre va ser una fallada en els frens, un element que es comprova per motius de seguretat en aquest examen mecànic.

La manca de la revisió de la ITV és un element clau tenint en compte que tant els testimonis com el relat dels fets indica que l’autocar es va quedar sense frens. El conductor, davant aquesta situació, va optar per xocar voluntàriament contra el mur de pedra abans de córrer el risc de caure pel barranc de l’altra part de la carretera.