Un conductor borratxo atropella un home i la víctima no podrà tornar a treballar

Andorra la VellaUn home conduïa begut i va provocar lesions a un altre. Va ser condemnat per un delicte menor de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, creant un perill per al tràfic a dos mesos d'arrest nocturn i un any sense permís. Se'l va condemnar a pagar 73.000 euros a la CASS per les despeses mèdiques i 77.000 a la víctima. Es dona la circumstància que l'home tenia la pòlissa amb Assegurances Generals

El problema per a la víctima és que les lesions provocades van anar a pitjor. La situació ha degenerat i l'home no podrà tornar a treballar. Un dels problemes afegits ha estat el perjudici sexual causat a conseqüència de les lesions. La CASS li ha decretat la incapacitat permanent total (IPT) per l'impossibilitat de reincorporar-se al món laboral per les seqüeles que li han restat. Les lesions són tant físiques com psíquiques.

El problema econòmic del cas, a banda de la fallida d'Assegurances Generals, es troba en el fet que l'avaluació de la compensació de les lesions es va fer de forma inicial i l'evolució ha fet que vagi a molt pitjor. L'home reclamava que es revisi la indemnització, però els tribunals consideren que la que es va fixar és la que toca i si vol una compensació nova ha d'engegar un altre procediment.

La sentència recull que si la víctima "ha experimentat una pèrdua major de la seva capacitat laboral fins al punt de no poder exercir cap treball, és una qüestió que haurà de ser al·legada i analitzada en un altre procediment, perquè no es pot utilitzar la fase d'execució per dirimir aquesta qüestió, en haver estat limitada a les fixades en la sentència, entre les quals no es troba la plantejada per la part recurrent".