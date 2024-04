El conductor fugit a Ransol apareix pel vehicle i el sancionen

Andorra la VellaAquest divendres al matí, al voltant de les 8 h, la policia va rebre l’avís d’un accident a Ransol. Un vehicle amb matrícula espanyola va col·lidir amb un altre que es trobava aparcat i, posteriorment, va fugir. Moments després, es va localitzar el vehicle, però no el conductor. L’incident només va provocar danys materials. Segons explicaven aquest dissabte fonts del cos d’ordre, l’individu estava identificat i no hi havia notícies sobre on es podia trobar. Aquest diumenge, la policia ha informat que l'home va presentar-se aquest dissabte a la nit per poder recuperar el vehicle, que es trobava amb un parany al servei de circulació. Ha estat sancionat amb 200 euros per danys materials i per fugir. La sanció ha baixat a 100 euros per haver pagat en un curt termini de temps. Aquest matí ja s'han iniciat els tràmits relatius a l'assegurança per poder disposar del vehicle.