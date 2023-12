Es confirma que el cos trobat a la Vall d'Àssua correspon al veí de Sort desaparegut el 2022

Andorra la VellaLes proves d'ADN fetes al cos trobat diumenge passat en un barranc de la vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, han confirmat que les restes pertanyen a Josep Català, el veí de Sort que havia desaparegut a final d'octubre del 2022. El cadàver era dins un vehicle tot terreny que s'havia estimbat al fons del barranc i va ser localitzat per un home que passejava per la zona.

El lloc on es va trobar la víctima i el cotxe és un indret de difícil accés, situat entre la carretera local LV-5223 i el camí de les Bordes de Llessui. Després de constatar que hi havia un cos, i mentre es feien les tasques per identificar-lo, diverses fonts ja van apuntar es podria tractar de Josep Català, tenint en compte que l'últim cop que se l'havia vist amb vida circulava amb aquest tot terreny, un Mitsubishi de color platejat, del qual se'n va difondre la foto i la matrícula per si algú podia aportar-ne informació, segons recull Ràdio Seu.

Serveis d'emergències, familiars i amics havien fet força batudes els darrers mesos per intentar localitzar-lo. L'última es va fer durant el cap de setmana llarg de l'1 de maig passat. També s'havia difós cartells amb la seva cara i la imatge del tot terreny, tant pel Pallars Sobirà com per comarques veïnes com l'Alt Urgell.