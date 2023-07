El consol dominicà per a Andorra s'enfronta a la policia espanyola

Andorra la VellaLa Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat a César Baltazar Méndez Pérez, el cònsol general de la República Dominicana a Barcelona i per a la comunitat dominicana d'Andorra, per haver tingut un accident, haver intentat escapar del lloc dels fets, haver-se negat a fer les proves d'alcoholèmia i haver-se resistit a la policia. Els fets es van produir la nit de diumenge a dilluns, segons la premsa espanyola, quan el vehicle que conduïa al cònsol, amb la matrícula verda de "cos consular", va impactar contra un altre cotxe i va provocar un accident, per sort, sense ferits greus.

César Baltazar Méndez, advocat de professió, i membre del cos diplomàtic de la República Dominicana a Espanya, amb responsabilitats a Andorra, va intentar escapar del lloc de l'accident i van haver de ser els ocupants de l'altre vehicle els que van poder parar-lo posant el seu cotxe davant. Quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va arribar al lloc dels fets, l'home es va negar a fer les proves d'alcoholèmia -presentava signes d'anar sota els efectes de l'alcohol, segons consta en l'atestat- i també es va resistir als agents, enfrontant-se a la policia i assegurant que gaudia d'immunitat.