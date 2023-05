El cònsol rus Narcís Socías, agredit a l'aparcament d'un local

Andorra la VellaUna disputa en la discoteca TheBoss d'El Tarter va acabar amb una agressió al cònsol honorari rus a Andorra Narcís Socías. Els fets van tenir lloc en l'aparcament del local d'oci. El conflicte, segons es pot veure en les imatges, té lloc entre el cònsol honorari i un altre client del local. El motiu de l'inici del conflicte no està clar perquè quan s'inicia el vídeo ja hi ha els guàrdies de seguretat del TheBoss intentant calmar els ànims. Se sent a un home amb accent argentí dir 'yoestoytranquilo' i a Socías replicant 'yoestoy en mi coche'. I una dona també amb accent argentí diu "peroustedsalió solo". També es va escoltant algú que diu "pasa, pasa, pasa...". Hi ha alguna frase més que no queda clara. I després se sent clarament a Socías dir "hijo de puta, estás en mi país". L'home amb qui te la disputa replica "como te da? Pelotudo, vos estás en mi país. Tarado. Bobo". L'home d'accent argentí es mou cap a un costat com oferint a Socías que hi vagi. El cònsol honorari rus va cap allà. És seguit pels guàrdies de seguretat que l'estan aguantant i en aquell moment l'altre home li dona un fort cop de puny a la cara. Aquí els guàrdies ja els separen definitivament i acaben portant a Socías cap a dins del local, mentre no es veu que passa amb l'altre home.

El cop de puny que va rebre el cònsol rus Narcís Socías