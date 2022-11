Consternació i tristesa per l'incendi a l'equipament cultural de referència de Sant Julià

Sant Julià de Lòria"Estàvem dormint quan hem començat a escoltar moltes sirenes, no sabíem si era un malson o realment estava passant alguna cosa", ha explicat una de les veïnes de la zona de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria mentre comenta que en obrir la finestra del menjador "ha començat a entrar una ferum a fum immens i hem donat per fet que passava alguna cosa". La mateixa situació han viscut diversos residents, qui asseguren que quan han baixat a peu de carrer i han vist que sortien flames de l'interior del Centre cultural i de congressos de la parròquia, "no ens ho podíem creure".

L'equipament es va construir als anys 80 i des de llavors ha esdevingut un indret de referència pels lauredians i pel país, sigui per les activitats que s'hi duien a terme, com extraescolars, la biblioteca comunal, compartida amb la Universitat d'Andorra, i els espectacles, funcions i conferències que acollia, les quals hauran de ser reubicades a altres indrets de la parròquia o del país o, simplement, reprogramades.

"Ens tocarà reinventar-nos", ha manifestat el cònsol major, Josep Majoral, qui ha donat un missatge d'ànim a tots els treballadors de la instal·lació, qui també han viscut l'incident amb incredulitat, sorpresa i, fins i tot, més d'una llàgrima. Així doncs, tal com ha indicat el mandatari, des de la corporació es començarà a treballar, a fons, en la rehabilitació de l'espai per tenir-lo enllestit com més aviat millor i en trobar solucions a la celebració dels actes que ja hi havien programats de cara als pròxims mesos, com el Canòlich Music o la tradicional representació dels Pastorets.