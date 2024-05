El Constitucional fixa el marge de 0,87 g/l per a delictes d’alcoholèmia per imprecisió dels aparells

Andorra la VellaEl 31 d’octubre del 2023, el Tribunal de Corts va condemnar un home com a autor responsable del delicte menor de conducció de vehicle automòbil amb un grau d’alcoholèmia superior a 0,8 g/l de sang. Va donar justament 0,81. Se li va aplicar l’agreujant de reincidència. La pena va ser d’arrest nocturn condicional amb un seguiment a la Unitat de conductes Addictives durant un termini de 4 anys o fins a l’alta mèdica si aquesta es produís abans. Se li van imposar 5 mesos de privació del permís de conduir i 500,00 € de multa.

La representació processal del condemnat va formular un recurs d’apel·lació contra aquesta decisió en base a que l’alcoholímetre té un marge d’error que s’aplica en la resta de països de l’entorn. Segons l’Organització Internacional de Metrologia Legal, aquest marge fa que el mínim per donar positiu sigui 0,87. El marge d’error és del 0,75%. Atès que si s’aplica al resultat de 0,81 l’error permès del 7,5% del valor mesurat, la taxa d’alcohol no arriba als 0,80 g/l de sang, ja que 0,81 – 0,060 és igual a 0,75 g/l de sang.

L’1 de març del 2024, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia va dictar una sentència en què acordava estimar aquest recurs, revocar la decisió de la primera instància i, per consegüent, absoldre el conductor.

Des de llavors la policia està aplicant el marge de 0,97 com a mínim per aplicar una alcoholèmia penal, però la fiscalia va recórrer contra aquesta sentència perquè es tornés a aplicar el 0,80 com. El ministeri públic adduïa que Andorra no és un país membre de l’Organització Internacional de Metrologia Legal, ni les seves recomanacions són vigents a Andorra, ja que no han estat publicades al BOPA, tal com és preceptiu per garantir la seguretat jurídica.

Afirmava que tampoc és un argument jurídic sostenible considerar que França i Espanya, entre molts altres països de l’entorn, siguin membres d’aquesta Organització i que hagin implementat aquesta Recomanació, perquè com és obvi, els compromisos internacionals i la normativa nacional d’altres estats no impliquen al Principat.

El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i per tant queda fixat el marge de 0,87 com a mínim per a les alcoholèmies penals. En la sentència és reculll que l’absolució del conductor és correcta. No perquè Andorra hagi d’aplicar les normatives d’alrres països sinó perquè els aparells tenen un marge d’error i per tant si un conductor dóna per sota de 0,87 no està provat que el seu resultat d’alcoholèmia real sigui superior a 0,80 que és el mínim que fixa la legislació andorrana per considerar-ho un delicte.

“La raó decisòria de l’absolució rau en el fet de no haver quedat degudament acreditada amb proves suficients la conducció sota els efectes de begudes alcohòliques. I d’altra banda, que el fet provat segons el qual en el moment de practicar-se el test d’alcoholèmia l’etilòmetre indiqués un resultat positiu del 0,81 g/l de sang no resultava determinant de la condemna, atès el marge d’error d’aquest tipus d’instruments metrològics, reconegut com a concepte estrictament tècnic, tant al Decret com a la Recomanació. En els propis termes de la sentència: “La condemna del recurrent es sustenta exclusivament en el resultat de la prova d’alcoholèmia i com no ha resultat acreditat amb la necessària certesa que superés els 0,80 grams per litre de sang, s’ha de revocar la sentència i absoldre al recurrent del delicte pel qual ha estat condemnat”.