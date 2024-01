Un contrabandista que va acceptar l'expulsió d'Andorra detingut al Pas de la Casa

Andorra la VellaMohammed Bessaad va ser condemnat, mitjançant ordenança penal, com a autor d’un delicte menor de contraban de mercaderia sensible i d’un delicte major d’associació il·lícita a una pena de 9 mesos de presó ferma a substituir per l’expulsió del Principat d’Andorra per un període de 7 anys i al pagament d’una multa de 7.000 euros. Bessaad formava part d'un grup criminal que es dedicava al contraban de tabac que comprova al Pas per vendre'l al mercat negre francès.

Dos mesos després se'l va localitzar novament al Pas. Va intentar fugir i va ser finalment detingut després d'una persecució. Va ser ingressat a la presó on ha de complir ara els nou mesos de presó al qual va ser condemnat ja que no podia entrar al país durant set anys. Va recórrer aquest empresonament en considerar que no se l'havia notificat correctament quina era la seva situació després de l'ordenança penal.

Les diferents instàncies judicials han considerat que l'empresonament és correcte perquè va incomplir la seva part de l'acord. Es recull que “en cas que la persona expulsada entri en territori andorrà dins el termini fixat, haurà de complir la pena que havia estat substituïda per l’expulsió”.Per tant, el batlle es va limitar a dictar una ordre d’ingrés a la presó un cop va ser detingut ja que erala conseqüència de trencar la prohibició de tornar a territori andorrà.