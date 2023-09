Controlen un conductor amb una taxa d'alcohol de 2,54

Andorra la VellaLa policia informa que durant aquesta setmana va efectuar fins a sis detencions, cinc homes i una dona amb edats compreses entre els 23 i 54 anys, per circular amb una taxa d'alcohol per sobre de 0,80 grams per litre de sang. Informen que de tots els casos, hi ha hagut un positiu que ha destacat per sobre de la resta amb un resultat de 2,54 g/l.