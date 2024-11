El CSJ respon a Montaner que estudiarà la queixa a Silvestre però no la sancionarà

Andorra la VellaEl Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha respost a la queixa interposada per la consellera general i presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, contra la fiscal Patrícia Silvestre.

La queixa es va originar arran d’una referència feta per la fiscal durant el judici pel cas del CBD, on va qualificar la proposició de llei presentada per Andorra Endavant sobre aquesta substància com una "còpia del sistema francès". Aquesta afirmació va ser percebuda per Montaner com una actitud inadequada i un exemple de politització en el marc d’un procediment judicial controvertit.

En la seva resposta, el CSJ ha informat que, malgrat donar curs a l’anàlisi de la queixa, no imposarà cap sanció disciplinària a la fiscal. La institució ha subratllat que el Codi d’Ètica judicial, en el qual es basa la revisió de la conducta, “opera com a estímul positiu, com a model en cerca de l’excel·lència, i no com un règim de càstig”, segons el marc normatiu actual.

Un cas polèmic

El cas del CBD ha generat una notable controvèrsia a Andorra. Un jove resident de Pamplona i monitor d’snowboard es troba acusat de tràfic de drogues després de ser detingut en possessió de mig quilo de CBD, una substància derivada del cànnabis que no té efectes psicoactius significatius i que es troba regulada de manera diversa a Europa.

La defensa del jove argumenta que el CBD no és considerat una droga en altres jurisdiccions europees, mentre que la fiscalia sosté que la legislació andorrana no permet la seva comercialització ni possessió en aquestes quantitats.