La defensa de David Claverol demana que se li rebaixi la condemna

Andorra la VellaDavid Claverol, expresident de la Fundació Privada Tutelar, ha demanat una rebaixa de condemna al Tribunal Superior, segons ha informat RTVA. Va ser condemnat per un delicte d'apropiació indeguda de més de 20.000 euros, que va retornar, i està condemnat a tres anys de presó, sis dels quals són ferms, i que no haurà de complir per un indult dels Coprínceps. La defensa de Claverol al·lega que se'l consideri autor del delicte d'administració deslleial i no d'apropiació indeguda i estafa. Aquesta modificació rebaixaria la pena, d'entre 3 mesos a 3 anys de reclusió. La fiscalia considera que s'ha de confirmar la decisió judicial per la gravetat dels fets i perquè es va malmetre el prestigi de la institució que dirigia.