La denúncia d'una anciana de Puigcerdà descobreix una trama amb criptomonedes a escala mundial

La SeuLa denúncia interposada per una dona d'edat avançada, veïna de Puigcerdà, ha estat clau per desarticular una organització criminal "d’abast mundial" especialitzada en estafes amb criptomonedes, que hauria guanyat més de 2.400 milions d’euros, segons ha informat Ràdio Seu. Així ho han destacat els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil aquest dilluns en una roda de premsa, al Complex Egara de la policia catalana, per explicar el macrodispositiu que ha portat a la detenció dels principals responsables d'aquesta xarxa a gran escala. Els dos cossos de seguretat han participat en la investigació, juntament amb policies d'arreu d'Europa.

L'any 2018, l'esmentada veïna de la capital cerdana va denunciar, a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Seu d'Urgell, que li havien estafat uns 800.000 euros. Com a la resta de víctimes, la majoria eren "gent gran sense experiència inversora", als quals a partir d’una aportació inicial de 250 euros "els feien creure que estaven obtenint grans beneficis". Mentre feia inversions, a aquesta dona els estafadors li van instal·lar un programa a l’ordinador per controlar tots els seus moviments econòmics. Quan va detectar l’estafa, ja li havien buidat els comptes.

Manuel Martín, tinent coronel de la Unitat de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, ha confirmat que la xarxa, desarticulada en col·laboració amb les policies de set països europeus, és "la més important dedicada a les estafes amb criptomonedes detectada fins ara a Europa". Després de quatre anys d’investigacions, els passats dies 8 i 9 de novembre les diferents policies implicades en la investigació van posar en marxa simultàniament un ampli dispositiu que incloïa detencions i escorcolls a Albània, Bulgària, Geòrgia, Macedònia del Nord i Ucraïna. L'acció policial d'àmbit continental va finalitzar amb 15 centres de trucades desmantellats, dos dels màxims responsables detinguts a Albània, 16 persones investigades i la intervenció de més de 355 ordinadors, diversos mòbils, tauletes i d'altres objectes electrònics amb informació rellevant.

Un dels centres de trucades més important, amb 800 treballadors, es va desmantellar a Ucraïna. Sobre aquest fet, Manuel Martín ha agraït el fet que, tot i el moment complicat que viu aquest país per la guerra amb Rúsia, la seva policia va seguir treballant per fer la seva part del dispositiu.

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van participar personalment en el dispositiu fet a Albània, des d'on se centralitzaven les trucades a Espanya. Per Martín, "ha estat un exemple de coordinació policial i l’exemple a seguir en un futur per combatre les estafes a internet, el delicte que més creix amb diferència”.

Tot i que precisar-ne el nombre de víctimes exacte serà molt difícil, es calcula que n'hi podrien haver "desenes de milers". Unes 17.000 només a l’Estat espanyol, segons els cossos de seguretat. Pel que fa als guanys obtinguts, de moment només s'ha pogut recuperar uns 300.000 euros, una xifra irrisòria tenint en compte que es calcula que els diners estafats a escala mundial s'acostarien als 2.400 milions d’euros. Des de la Guàrdia Civil ho han resumit molt gràficament: "Analitzant les dades, l’organització tenia uns beneficis d’uns 400 euros per minut”.

Joan Carles Granja, intendent cap de la Divisió d’Investigació Criminal, ha confirmat que la investigació va començar amb la denúncia d’una dona gran de Puigcerdà, ara fa quatre anys. Després de diverses aportacions de diners, quan va intentar recuperar el que havia guanyat, les persones amb qui havia tingut contacte "van desaparèixer". I paral·lelament, els criminals havien esborrat els portals web -falsos- des dels quals feien seguiment de les seves inversions. En total havia perdut 560.000 euros.

En el moment que va intentar recuperar els diners, la mateixa organització es va posar en contacte amb ella, tot simulant ser un despatx d’advocats que l’ajudarien a recuperar la inversió feta. Per aquests presumptes serveis, li van fer pagar més diners en concepte d’honoraris, que també va perdre. Finalment, la suma perduda va ser de 800.000 euros.

Com en aquest cas, la majoria de víctimes responien al perfil d’una persona gran sense cap experiència inversora, gent molt fàcil de manipular. Els captaven quan s’interessaven en la inversió en criptomonedes en el més d’un centenar de webs falsos que gestionaven.