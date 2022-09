Denunciat un conductor de 19 anys després que els ocupants del vehicle traguessin mig cos per la finestra a Alp

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han fet públic a través del seu compte oficial de Twitter que un conductor de 19 anys ha estat denunciat penalment. Segons expliquen, van rebre un vídeo per part d'un conductor on es mostra a dos joves traient mig cos per les finestres del vehicle. Arran de la gravació, van poder identificar al conductor i denunciar-lo penalment. Les imatges estan gravades a una carretera d'Alp.

Un vehicle circula per una carretera d'Alp amb dos dels ocupants traient mig cos per la finestra. Gràcies a la col·laboració ciutadana denunciem penalment el conductor pic.twitter.com/Ht8y40AE3h — Mossos (@mossos) 29 de septiembre de 2022