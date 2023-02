Denuncien estafes que suplanten ONG que envien ajuda humanitària a Turquia

📢 Ciberestafa des d' Alemanya, Pakistan i Malàisia, suplantant ONG's, que recol-lecten diners per les víctimes del terratrèmol de Turquia.

❌ No confiïs.

❌ No piquis.

❌ No facilitis dades de targetes de crèdit ni bancàries.@Andorra_Digital@andorra_policia @GovernAndorra