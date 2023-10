Denuncien penalment un conductor andorrà per circular a 231 km/h per l'A-2 a l'Urgell

Andorra la VellaAgents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de Ponent van denunciar penalment el conductor d’un turisme per circular a una velocitat penalment punible. El dia 30 de setembre els mossos van establir un control preventiu de velocitat al quilòmetre 495,8 de l’autovia A-2, dins el terme municipal de Bellpuig.

Passades les 17 hores el radar va detectar un turisme que circulava a 231 km/h, en un tram on la velocitat genèrica de la via és de 120 km/h. Els mossos van aturar el turisme i van identificar el conductor. Aquest va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària. El conductor va quedar citat per presentar-se a un judici ràpid el pròxim dijous al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia a Cervera.