Desallotjats 68 veïns dels números 28 i 30 de l'avinguda Santa Coloma per nous moviments

Andorra la VellaDavant la constatació que "els moviments s'han intensificat" i que els tècnics "recomanen desallotjar els dos edificis" davant el risc que hi pot haver "per a la salut de les persones" el comú d'Andorra la Vella ha pres la decisió de desallotjar els edificis dels números 28 i 30 de l'avinguda Santa Coloma. Cal recordar que al mes de febrer el número 28 ja va ser desallotjat davant l'aparició d'esquerdes que van fer que s'hi haguessin de fer un seguit de treballs per consolidar els fonaments. El cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha lamentat "la total passivitat" davant els requeriments que s'han fet a les dues propietats perquè actuïn i, per tant, ha decidit prendre la decisió de desallotjar els veïns i requerir que s'hi facin un seguit de treballs per assegurar que els habitatges són segurs per viure-hi. De fet, ha destacat que el desallotjament de les 68 persones afectades pot durar uns tres mesos i ha destacat que els veïns no tornaran als seus pisos fins que "els estudis certifiquin que els treballs estan fets i els habitatges són habitables".

Els veïns del número 28 i els del 30 (hotel Bellpí) tindran fins al divendres per deixar els seus habitatges i el departament de Social del comú està contactant les diferents persones per saber quines "són les seves necessitats", ja que en funció de quines siguin s'avaluarà on poden ser reallotjades (si tenen per exemple mascotes o nens petits). En canvi, les 42 persones que ocupen l'hotel Bellpí seran reallotjades a l'hotel Cérvol, que té capacitat, i es tracta majoritàriament de persones temporeres que han pogut ser reallotjades més fàcilment, ja que es tracta majoritàriament de temporers.

Astrié ha detallat que els moviments que s'han detectat els darrers dies recomanen aquest desallotjament per fer-hi una prospecció i reconeixement del terreny per "saber què està passant". El segon treball que caldrà fer és "la consolidació dels fonaments", és a dir, una mica els treballs que ja es van fer al febrer al número 28. La setmana que ve es farà el reconeixement i la setmana de l'11 de setembre és previst que comencin les tasques de consolidació. Paral·lelament, ha destacat el cònsol major, s'han fet requeriments als dos propietaris perquè facin un estudi d'enginyeria estructural i encarreguin treballs de rehabilitació estructural "per garantir que tots i cadascun dels habitatges és habitable" i les famílies poden tornar a les seves cases.

Astrié ha destacat que malgrat la pressa amb què s'ha de fer el desallotjament els inquilins "entenen perfectament" la decisió que es pren, i l' ha defensat per una qüestió de salut tant de les persones que habiten aquests habitatges com de les que transiten pel carrer.

Quant a com qualificaria el risc existent, ha destacat que li és "igual" que sigui alt que baix, ja que el que importa és que hi ha "un risc" i, per tant, ell no podia "dormir tranquil" si el comú no prengués la decisió de desallotjar.

Tal com s'ha esmentat, ha lamentat la "passivitat" de les propietats i ha emfasitzat que "el que no pot fer el comú és actuar dins un edifici" i ha recordat que sí que s'han fet actuacions a la via pública que fins i tot no els hagués correspost, com posar una bastida i una malla per evitar que caiguin objectes al carrer.

I, per tant, i quant a possibles actuacions si les propietats no actuen ha explicat que es podran prendre decisions i que la primera ja ha estat no deixar que la gent entri als immobles fins que no estiguin consolidats. I ha remarcat que fins i tot "si no es fes res en molt de temps es podria fer la declaració de ruïna". El cònsol ha recordat que el comú ja s'ha fet càrrec del reallotjament dels veïns del número 28 al mes de febrer; de la consolidació dels fonaments; de la refecció d'un tub del clavegueram; de la col·locació d'una bastida i una malla a la façana i de la contractació d'enginyers que fan el seguiment dels moviments. Totes aquestes feines, ha destacat, ja li han costat 150.000 euros, una xifra que s'incrementarà amb els reallotjaments decretats ara.