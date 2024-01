Desarticulen un grup criminal a partir d'un carregament interceptat a Vielha de marihuana i haixix

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una xarxa criminal de tràfic de drogues arran d'un carregament interceptat ara fa més d'un any a la Val d'Aran. Tal com informa Ràdio Seu, l'11 de setembre de 2022 la policia catalana va localitzar, a l'aparcament del Parador de Turisme de Vielha, un vehicle que guardava al seu interior 41 quilos de marihuana i 29 quilos d'haixix, que la banda havia deixat aparcat amb la previsió que la droga fos transportada fins a la seva destinació final, que segons la investigació havia de ser els països del nord d'Europa.

Després d'aquesta troballa, els cossos policials van estirar del fil i finalment ara han comunicat la detenció de dos homes de 29 i 38 anys i una dona de 39 anys com a presumptes cervells de la xarxa de narcotràfic. Els arrestos s'han produït en poblacions de la costa d'Andalusia, concretament a Almeria, Mijas i Torremolinos, on estaven els sospitosos en el moment de ser localitzats. Se'ls atribueixen delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal.

La recerca va començar quan la tardor de 2022 els Mossos van detenir una dona de 35 anys que s'havia atansat a l'aparcament del Parador de Vielha per endur-se el vehicle estacionat, sense saber que la policia ja hi havia detectat la presència de la droga. A partir d'aquí es va començar la identificació de la resta de responsables d’aquest transport. Atès que els investigats residien fora de Catalunya, es va establir un Equip Conjunt d’Investigació entre els Mossos d’Esquadra i la Unitat de Drogues i Crim Organizat (UDYCO) de la Policia Nacional espanyola a Torremolinos-Benalmádena.

El treball conjunt dels dos cossos policials ha permès identificar les persones investigades i localitzar els domicilis on residien, a les poblacions andaluses de Roquetas de Mar i Almeria. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que des d'allà els autors carregaven vehicles amb haixix i marihuana, amb els que es desplaçaven a països del nord d’Europa per vendre la droga, tot travessant els Pirineus.

Feien tasques de logística i contravigilància

El rol dels detinguts era "bàsicament logístic", segons han explicat els Mossos. S’encarregaven tant de la gestió del transport i del carregament de droga com de la materialització mateixa dels lliuraments, ja fos conduint el cotxe que portava la droga o bé fent tasques de "contravigilància". Aquestes últimes serien per esquivar els controls policials, però també els possibles assalts per part d’altres organitzacions criminals que volguessin apropiar-se de la droga.