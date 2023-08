Desmantellada una plantació de marihuana oculta als boscos del Coll de Nargó

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys arran del desmantellament d'una macroplantació de marihuana amagada en una zona boscosa del terme municipal de Coll de Nargó, tal com recull Ràdio Seu.

Segons ha fet públic la policia, la investigació es va obrir el mes de maig passat. Des de llavors, els agents van fer una sèrie d'aproximacions discretes per determinar els límits de l'explotació i identificar les persones que se n'encarregaven. Després de recollir les dades necessàries, aquest dimarts es va organitzar un dispositiu en el qual es van localitzar fins a 4.394 plantes, en diferents estadis de creixement i distribuïdes en dues feixes.

Els Mossos també van comprovar que els presumptes traficants fins i tot havien modificat una riera, per abastir-se d'aigua, i que a 100 metres de la plantació hi havia un campament, que és on han arrestat un dels responsables. El dispositiu, integrat per efectius del grup d'investigació i seguretat ciutadana i per equips de l'ARRO, va constatar que en aquest recinte hi havien habilitat una zona de dormitori i una altra de cuina. Al campament hi vivien les persones que cuidaven i vigilaven les plantes. D'altra banda, van localitzar igualment un assecador a uns 200 metres de la plantació, on es van intervenir 12 quilos de cabdells de marihuana en procés d'assecament.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. Amb aquest operatiu s'ha desmantellat una de les plantacions de marihuana més grans detectada fins ara a les comarques pirinenques. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública, passarà aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Seu d'Urgell.