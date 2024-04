Afectacions a la carretera de Fontaneda per un despreniment de terra

Andorra la VellaUn despreniment de terra ha afectat la carretera de Fontaneda, al Comú de Sant Julià. Malgrat el succés, s'informa que només s'han registrat danys materials.

Des de primera hora del matí, les autoritats locals estan coordinant treballs de sanejament i refecció del mur afectat per tal de restablir la normalitat al trànsit i garantir la seguretat dels vehicles i dels vianants.

Com a mesura preventiva, s'ha establert un pas alternatiu per assegurar la seguretat i l'estabilitat de la zona afectada. Les autoritats continuen treballant per resoldre la situació i minimitzar les molèsties per als conductors i residents de la zona.