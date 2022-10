El detenen per anar begut al volant: quasi triplicava la taxa permesa

Andorra la VellaAquest matí el cos de policia andorrà ha fet públiques informacions sobre la detenció d'un home durant la matinada del divendres. Segons expliquen, un resident de 27 anys ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. Uns agents van aturar-lo mentre conduïa. Posteriorment, va haver de fer-se la prova d'alcoholèmia. El resultat va ser una taxa de 2,02 grams per litre de sang. Per aquesta raó, els policies van efectuar la seva detenció.