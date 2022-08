Detenen un conductor ebri barrant-li el pas amb el vehicle policial després d'una persecució

Andorra la VellaLa policia va detenir la matinada de diumenge un resident de 34 anys, per conduir ebri amb una taxa d'alcohol en sang d'1,64. Segons s'indica al balanç de detencions setmanal del cos d'ordre, els agents van observar com l'automòbil que els precedia havia efectuat un fregament lateral contra el talús de la muntanya, motiu pel qual van indicar al conductor del mateix que s'aturés per controlar-lo, però va fer cas omís de l'ordre policial. En aquell moment, els funcionaris van començar a perseguir el turisme per interceptar a l'home, a qui finalment van detenir després de creuar-li el cotxe oficial de la policia. Se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit i la funció pública.