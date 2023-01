Detenen un conductor ebri després de patir un accident

Andorra la VellaLa policia ha detingut la matinada d'aquest divendres a un conductor per conduir sota els efectes de l'alcohol després de patir un accident de trànsit. Segons han informat, als volts de dos quarts de dues van rebre un avís d'un sinistre viari de danys materials amb un sol turisme implicat. En arribar al lloc dels fets, els agents van dur a terme el corresponent control d'alcoholèmia al conductor, qui va donar un resultat positiu de més de 0,80 grams d'alcohol per litre de sang i van procedir a la seva detenció. El cos d'ordre també ha arrestat aquesta matinada una altra persona per conduir sota els efectes de l'alcohol