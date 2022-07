Detenen dues persones que regentaven dos pisos dedicats a la prostitució a Andorra

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 6 de juliol de 2012, va ser notícia...

La Policia ha detingut un home i una dona, residents al Principat, que estarien implicats en dues xarxes de prostitució que operaven a Andorra. La Policia va iniciar la investigació després de rebre unes informacions que indicaven que una persona que treballava com a taxista al Principat estaria implicada en una xarxa de prostitució al Principat.

Les primeres investigacions apuntaven que l'home seria el cap o gerent d'un pis dedicat a la prostitució, ubicat a la Seu d'Urgell i que hi tindria contractades diverses prostitutes. A més, segons la Policia, l'home també utilitzaria un pis ubicat a Escaldes-Engordany, lloc on faria exercir la prostitució a les dones contractades a la Seu d'Urgell.

El modus operandi utilitzat per l'home consistia en captar clients al Principat, oferint comissions a les persones que li aportaven clients. Seguidament, desplaçava els clients a la Seu d'Urgell o feia pujar les noies a Andorra ja sigui al pis habilitat com a prostíbul, o directament al domicili del client, utilitzant pel desplaçament seva tasca laboral de taxista.

D'altra banda, durant la investigació, la Policia va esbrinar que a Andorra la Vella hi hauria un altre pis d'aquestes característiques, que seria regentat per una dona, amb diverses noies treballant per ella exercint la prostitució. Segons sembla, aquestes noies buscarien els clients per Internet o en els diferents locals nocturns del Principat.

La Policia indica que els dos detinguts s'haurien lucrat econòmicament amb aquesta activitat amb percentatges que oscil·len entre el 50 i el 60% de la quantitat que pagaven els clients. Els preus oscil·laven entre 100 i 150 euros per hora. En els registres domiciliaris efectuats, s'hauria trobat nombrosa documentació comptable dels serveis sexuals efectuats, així com diferents estris sexuals. La investigació continua oberta.

Els dos detinguts, un home espanyol de 45 anys i una dona brasilera de 29 anys, residents al Principat, van ser detinguts i posats a disposició judicial aquest dijous.