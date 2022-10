Detenen un home per donar positiu en alcohol i drogues i insultar els agents

Andorra la VellaLa matinada de divendres, la Policia d'Andorra ha arrestat un home, resident de 18 anys, per dos presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva, un delicte contra l’administració de justícia i un delicte contra l’honor. Una patrulla l’ha aturat prop d’un local d’oci nocturn per conduir sense el cinturó de seguretat cordat i en el control han constatat possibles símptomes d’alcoholèmia. L’home ha donat positiu amb una taxa d’1,31 grams d’alcohol per litre de sang i també ha resultat positiu en tòxics. A més, tenia el permís de conduir retirat i ha insultat els agents.