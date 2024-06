Detenen un home a Escaldes per violència de gènere

Escaldes-EngordanyLa policia informa que, dijous al migdia a Escaldes-Engordany, va detenir un home de trenta-nou anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral i d'un altre delicte contra la llibertat per amenaces. Se l'arresta arran d'una denúncia per violència de gènere que interposa la seva ara, exparella.