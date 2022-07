Detenen un lladre de coure

Andorra la VellaUn home va ser detingut dilluns al vespre per haver comès diferents robatoris de coure emmagatzemat en locals i que havia de ser utilitzat en obres o reformes. L’acusat estava sent investigat per la batllia per la desaparició de coure en diferents locals, segons fonts properes al cas, i la instrucció del cas va arribar un punt on es va establir una ordre de recerca i captura. La policia el va localitzar i va procedir a la seva detenció i ja ha passat a disposició judicial. S’havien produït denúncies pel fet de la desaparició de coure en alguns locals i l’home era el principal sospitós. Suposadament, el coure era venut posteriorment.