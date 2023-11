El detenen a un local d'oci a Escaldes per amenaçar de mort i dur una arma blanca a sobre

Escaldes-EngordanyLa policia informa que ha detingut aquesta setmana un home de 45 anys com a presumpte autor de delictes contra la llibertat, per amenaces, i contra la seguretat col·lectiva, per dur una arma blanca de port prohibit.

Els fets van tenir lloc dimecres al matí en un establiment de restauració d’Escaldes-Engordany on l’arrestat, que es trobava en un fort estat d’embriaguesa, estava causant aldarulls i amenaçant de mort una persona amb qui havia tingut un conflicte previ i que no es trobava al local, sinó que residiria a la Seu d’Urgell. En l’escorcoll de seguretat, els agents li va trobar, amagat, un ganivet de cuina de 19,5 centímetres.