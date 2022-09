El detenen per presentar un DNI falsificat a la frontera

Andorra la VellaLa policia va detenir divendres de la setmana passada un home, no resident de 30 anys, per identificar-se amb un DNI falsificat. Segons informen des del cos d’ordre, els fets van tenir lloc en el marc d’un control rutinari de documentació a la frontera amb França, on els agents van constatar una sèrie d’irregularitats en el suport, les impressions i les mesures de seguretat del document nacional d’identitat, motiu pel qual van esbrinar que era fals. A més, en la revisió de la resta de documents de l’arrestat, també van localitzar un permís de conduir falsificat. Amb tot, la policia va procedir a tenir l’interessat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic.