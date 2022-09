Andorra la VellaLa Policia ha informat que passat dissabte va detenir una jove de 22 anys a un control rutinari per donar una taxa d'1,78 grams d'alcohol per litre de sang. La detenció es va produir a les 5:47 de la matinada i se suma a les altres quatre detencions setmanals per superar la taxa que implica via penal.