Detingut amb 8,3 grams de cocaïna després d'agredir el client d'un bar i amenaçar l'empleada d'un hotel

EncampUn home va ser detingut dijous a Encamp per haver comès diferents suposats delictes, tal com han informat fonts de la policia. L'home va protagonitzar un primer incident en un bar d'Encamp on es va barallar amb un client i suposadament l'hauria agredit. La policia es va desplaçar fins el lloc dels fets i va controlar l'home, però no el va detenir.

Hores després del primer incident, l'home es trobava davant d'un hotel encampadà i va tenir un nou incident. Va mantenir un enfrontament amb una empleada de l'establiment a la qual va amenaçar. Des de l'hotel es va avisar la policia. Quan va arribar la patrulla se'l va detenir per les amenaces.

Un cop al despatx de la policia, els agents van trobar-se que l'home agredit pel primer incident ja havia presentat denúncia. Per tant, els càrrecs ja eren múltiples. Quan se li va fer el registre derivat de la detenció se li va trobar un embolcall amb 8,3 grams de cocaïna. La policia encara està fent l'enquesta per determinar si la droga era per consum propi o per vendre.