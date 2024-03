Detingut per accedir a un pis després de trencar la finestra amb un maó de ciment

Andorra la VellaDimecres a Canillo, un home de 35 anys va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. L’home està acusat d’haver accedit a un pis sense el consentiment dels llogaters, que es trobaven a l’interior.

Els fets van començar en una festa que es feia de matinada en aquest habitatge. El detingut també hi era a la festa perquè era amic dels que l’organitzaven. Es va posar molt agressiu i el van haver de fer fora. L’home hi va tornar posteriorment, però no el va deixar entrar. Per intentar accedir al domicili va donar puntades de peu i cops amb una pedra a la porta d’entrada de l’immoble. Com no hi va poder accedir, va fer servir un maó de ciment per trencar un vidre de la finestra del balcó i entrar. L’home va fugir, però la Policia el va localitzar una estona després.