Detingut arran fugir sense carnet superant la taxa d'alcohol i positiu per drogues

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquest cap de setmana un jove de 22 anys com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, la salut pública, l'administració de justícia i la funció pública.

Segons s'explica des del cos, agents que estaven fent prevenció prop d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella la matinada de dissabte van reconèixer el noi, que conduïa un cotxe quan té el permís retirat per ordre judicial. Li van fer senyals lluminosos perquè s'aturés, però el conductor en va fer cas omís i va accelerar fugint a gran velocitat.

Es va iniciar llavors una persecució per l'avinguda Tarragona, l'avinguda de la Borda Nova i el carrer Terravella, en una zona amb doble revolt i canvi de rasant, on el jove va envair el carril contrari, va impactar contra un vehicle que estava aparcat i va continuar la marxa a tota velocitat de nou per l'avinguda Tarragona. No va reduir en cap cruïlla, rotonda ni pas de vianants i, finalment, va perdre el control del cotxe a la rotonda del km 0, on va xocar contra la barrera protectora i un arbre. Després de l'accident, el conductor va sortir del vehicle i va intentar fugir corrents, però els policies el van controlar i detenir.

Se'l va trobar en possessió d'un gram de cocaïna i va donar positiu en drogues al volant i també en alcoholèmia, amb una taxa d'1,65. Viatjava amb dues persones més que van resultar il·leses.