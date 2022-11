Detingut a un autobús a França per portar 158 cartons de tabac andorrà

Andorra la VellaLa Policia de duana francesa va enxampar dissabte a Montauban un home de Tolosa que transportava 158 cartons de tabac andorrà en un autobús que partia des del Principat, cap a les 22 hores de la nit. Era un autobús de la línia entre Andorra i París, tal com informa la Dépêche.

Els agents van revisar l'equipatge del ciutadà de Tolosa de 34 anys i van descobrir el tabac, incautació amb un valor de 15.800 euros. L'acusat no va reconèixer el delicte de contraban, i sosté que són per "consum personal".

La fiscalia va sol·licitar l'extensió de la seva custòdia policial de 24 hores per a registrar la seva casa. Una cerca que no va donar res, ni l'explotació telefònica del seu telèfon intel·ligent. No obstant això, l'acusat va admetre haver viatjat a Andorra per a travessar la frontera amb aquesta gran quantitat de cigarrets abans de prendre l'autobús a París.

Desconegut per a la justícia, el jove de 30 anys no va convèncer al fiscal de Montauban, Bruno Sauvage, qui el va acusar d'importació i contraban. Fets pels quals el demandat serà remès de nou a la justícia penal el pròxim 14 de febrer. El fiscal va ordenar la destrucció dels cigarrets confiscats.