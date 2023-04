Detingut per causar danys a un cotxe després de treure el fre de mà

Andorra la VellaLa matinada de dissabte, prop d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, la Policia va arrestar un altre home, de 31 anys i resident al país, com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per causar danys a un cotxe. El detingut va entrar al vehicle, que es trobava amb el motor en marxa i la porta del conductor oberta perquè el propietari havia sortit un moment, i va treure el fre de mà. El cotxe, als seients posteriors del qual hi havia dues dones que esperaven el conductor, va xocar contra un fanal. A causa de l’impacte, el vehicle va patir danys a la part frontal i la porta davantera dreta.