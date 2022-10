Detingut un conductor de 24 anys per triplicar el limit penal d'alcohol al volant

Andorra la VellaSegons explica el comunicat de detencions setmanals de la policia, un home resident de 24 anys va ser detingut la matinada del dissabte com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. L'home va tenir un accident, que només va provocar danys materials. Arran de l'incident, la policia va acudir al lloc dels fets. Tal com estableix el protocol, van procedir a efectuar-li un control d'alcoholèmia i el resultat va ser una taxa de 2,45 grams per litre de sang, és a dir, el triple del límit permès, ja que el límit d'alcohol al volant és de 0,80 grams d'alcohol per litre de sang.