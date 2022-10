Detingut per conduir amb una taxa d'1,70 i sota els efectes de la marihuana

Andorra la VellaLa Policia informa que la matinada de dissabte a diumenge va detenir un home resident de 34 anys en un control rutinari. Va ser cap a les 5:42 hores de la matinada, i per un positiu al test d'alcohol amb una xifra d'1,70 grams d'alcohol per litre de sang. Els agents van trobar-li dos grams de marihuana en registrar-lo, per la qual cosa van procedir a una prova de tòxics que va resultar positiva.