Andorra la VellaLa Policia ha detingut aquest dijous a primera hora del matí un home de quaranta-sis anys com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. L'arrest s'ha efectuat per ordre de la Batllia per un presumpte consum i distribució de pornografia infantil i s'emmarca en una investigació policial que està judicialitzada.