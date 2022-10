Detingut a la Seu per cultivar 240 plantes de marihuana

La Seu d'UrgellEls mossos d'esquadra van detenir el passat 27 de setembre a la Seu d'Urgell un home, de 52 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per cultivar en una zona boscosa al terme municipal de les Valls d'Aguilar 240 plantes de marihuana. Quan els agents van localitzar i desmantellar la plantació, els agents van detenir l'home al carrer Tres Ponts de la capital alturgellenca i van accedir al seu domicili, a Taús, on van comissar una cinquantena de pots amb cabdells de marihuana, amb un pes d'1,5 quilograms, una bàscula de precisió i 63 plantes més. El detingut, qui té antecedents, va passar dijous passat a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la seu d'Urgell. La investigació continua oberta i els mossos no descarten més detencions.