Detingut després d'estimbar-se a la rotonda dels Dos Valires, deixar el cotxe enmig de la via i fugir a peu

Andorra la VellaUn conductor ha patit un accident aquesta matinada a la rotonda dels Dos Valires. En el sinistre s'han produït només danys materials, però l'home era conscient que amb el sinistre acabaria arribant la policia i el sotmetrien a la prova d'alcoholèmia. Per aquest motiu, l'afectat ha optat per fugir a peu de lloc dels fets i deixar el cotxe sinistrat enmig de la via. Quan la policia ha estat alertada, s'ha acabat localitzant el conductor. En la corresponent prova d'alcoholèmia ha donat positiu amb un índex d'1,45 grams d'alcohol per litre de sang. Per aquest motiu ha estat arrestat i portat al despatx central de la policia on ha passat la nit abans de ser posat avui a disposició judicial.