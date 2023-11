Detingut per donar un cop de peu al cap de la víctima a una discoteca i resistir-se a la policia

Andorra la VellaLa Policia va detenir dos joves de 22 i 23 anys arran d’una baralla a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. El noi de 23 anys li havia propinat un cop de peu al cap a un altre i, quan els agents van intervenir per aturar la batussa, es va encarar amb els policies reaccionant de manera desproporcionada i oferint resistència. Mentre els agents controlaven aquest jove, l’altre, de 22 anys va començar a amenaçar-los i insultar-los. Per tot plegat, van ser arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral, contra llibertat, contra l’honor i contra la funció pública.